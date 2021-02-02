Новый тигр появился на территории Амурской области

Специалисты надеются, что самец встретится с тигрицей Еленой. Фото: pixabay.com

Молодой самец тигра впервые был замечен на территории Приамурья. Об этом сообщают специалисты центра «Амурский тигр» в своем инстаграм-аккаунте.

- Это молодой самец, который скорее всего пришел из соседней Еврейской автономной области в поисках собственного участка. Вполне вероятно, что он — отпрыск одной из известных тигриных пар, - рассказали в центре.

Местный охотнадзор отслеживает передвижение зверя, который появился в одном из южных районов в Амурской области. Специалисты надеются, что молодой самец встретится с обитающей в Приамурье тигрицей Еленой.

- В конфликтных ситуациях зверь не замечен, населенные пункты обходит стороной. Местных жителей просим доверять не местным чатам, а сотрудникам охотнадзора области. Их телефон: 8-4162-51-23-22, - добавили в «Амурском тигре».