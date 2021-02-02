Суд приговорил амурского художника к 7 годам лишения свободы за участие в ДТП

Амурский художник Леонид Кильчанский признан виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекших по неосторожности смерть человека. В апреле 2020 года он сел за руль в пьяном виде и сбил женщину, которая скончалась на месте аварии.

- Суд, учитывая обстоятельства смягчающие и отягчающие вину подсудимого, признал Кильчанского Л. В. виновным в совершении преступления и назначил ему наказание - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима, - сообщили в пресс-службе Благовещенского городского суда. - Ему также запрещено управлять транспортным средством в течение 2 лет и 10 месяцев после отбытия основного наказания.

Суд также взыскал в пользу матери погибшей моральный вред - 800 тыс. руб. Материальный ущерб порядка 105 тысяч рублей подсудимым погашен.

Приговор может быть обжаловано в течение 10 суток.