Амурский губернатор провел первое в году выездное совещание на месте строительства моста через Зею

Работы идут в графике. Фото: amurobl.ru

Губернатор Приамурья Василий Орлов посетил площадки возведения моста через Зею и оценил ход работ. Он побывал на левобережной части будущего моста, где специалисты АО «УСК МОСТ» приступили к укрупнительной сборке пролетного строения. Ведется монтаж сборочного стапеля для сборки и надвижки пролетного строения.

Василий Орлов подчеркнул, что строящийся мост – это крупнейший объект, который возводится в рамках программы развития дорожной инфраструктуры Амурской области.

- Это мост, который строится по поручению Президента Российской Федерации. Стройка стартовала на год раньше – в 2020 году. Нормативно такие объекты возводятся за 42 месяца, но у нас задача – сделать это за 30 месяцев. Мы видим, что подрядчик идет в графике. Мост будет готов в конце 2022 года, по нему обеспечат технологический проезд, а ввод в эксплуатацию намечен на первое полугодие 2023 года, - прокомментировал глава региона

По его словам, средства федерального бюджета – 4,6 млрд. рублей, которые были выделены в 2020 году – освоены полностью.

- Идет поставка комплектующих по металлоконструкциям. Надвижка с левого берега начнется в апреле, с правого – в июле. Подрядчик справляется, вопросов по срокам нет, - подытожил Василий Орлов.

Как рассказал руководитель проекта АО «УСК МОСТ» Эдуард Давыдов, выполнено порядка 15% общего объема работ. Сейчас на объекте работают 740 человек, порядка 160 машин и механизмов.

- Завершены работы по сооружению половины буронабивных столбов – это 129 штук. Приступили к подготовке стапеля, ведется сооружение стапельных опор для надвижки налетного строения. На объект поступают элементы пролетного строения – металлоконструкции. Выгружено уже 1367 тонн, поставка идет по графику, - отметил Эдуард Давыдов.

Пролеты изготовлены из стали, к которой предъявляются требования повышенной прочности и коррозийной стойкости. На объекте они проходят входной контроль качества: проводится диагностика, проверяются геометрические параметры на соответствие проектному решению.

После окончания всех работ по сборке пролетное строение методом продольной надвижки будет установлено на опоры.