Василий Орлов: «Нацпроект «Экология» обеспечит амурчан водой из артезианских источников»

Эта вода должна поступать из систем централизованного водоснабжения. Фото: pexels.com

Четыре артезианских водозабора планируют построить в Амурской области, а точнее – в Завитинске, Ивановке, Константиновке и Екатеринославке. Сейчас идут работы по проектированию. Улучшение качества питьевого водоснабжения в Амурской области в рамках реализации национального проекта «Экология» обсудили на заседании правительства области.

Как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, нацпроект «Экология» дает возможность повысить качество питьевой воды из систем централизованного водоснабжения амурчан. Одними из наиболее приоритетных мероприятий в рамках регионального проекта «Чистая вода» являются также реконструкция Перского водозабора в городе Свободном и установка станции обезжелезивания в селе Белогорье.

На сегодняшний день реконструкция водозабора в Свободном завершена на 25%. Сейчас рабочие прокладывают сети под железнодорожным полотном. Параллельно идет закупка и поставка оборудования. В этом году на реконструкцию Перского водозабора планируется направить более 291 миллиона рублей, из них 266 миллионов — средства федерального бюджета.

Кроме этого, порядка 161 миллиона рублей выделят на бурение дополнительных скважин под воду в Свободном. Это улучшит качество питьевой воды для жителей города.

Строительство станции обезжелезивания в Белогорье находится в стадии проектирования.