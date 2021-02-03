Новый автобусный маршрут заработал в тестовом режиме в Благовещенске

Январь показал, что 38-й автобус не так уж востребован Фото: Из архива KP.RU

В амурской столице в тестовом режиме запустили автобусный маршрут №38 «А». Уже существовавший маршрут №38 разбили на два, чтобы его сохранить, сообщили в администрации Благовещенска.

- Согласно маршруту №38 «А» несколько автобусов теперь движутся по скорректированной схеме и не идут до конечного пункта – поселка Астрахановка, - а завершают рейс в 800 квартале на остановке «Медицинский колледж», - рассказали в мэрии.

Также незначительные изменения внесены в схему движения маршрута по микрорайону. Теперь автобус №38 не выходит на улицу Воронкова, а движется с Игнатьевского шоссе на улицу Василенко и затем – на Институтскую. Такое решение было принято в связи с крайне низким пассажиропотоком, нередко автобусы ходят пустыми.

Напомним, в конце прошлого года предприниматель, обслуживающий этот маршрут, из-за нерентабельности расторг договор в одностороннем порядке. Несколько горожан обратились к мэру Благовещенска Олегу Имамееву с просьбой вернуть 38-й маршрут. В результате администрация города провела работу с перевозчиками, маршрут возобновил работу. Чтобы ситуация не повторилась, транспортный отдел администрации города запустил в тестовом режиме маршрут № 38 «А».

- Мы это делаем для того, чтобы исключить пустые перепробеги автобусов и сократить затраты перевозчиков. Так как, к сожалению, результаты работы маршрута за январь не говорят о его востребованности. Например, до Астрахановки автобусы зачастую идут пустыми. А перепробег от 800 квартала до Астрахановки и обратно – около 7 километров. Мы решили скорректировать схему движения. Всего на маршруте ежедневно работают 10 автобусов, рейсы осуществляются в соответствии с утвержденным расписанием, - пояснил начальник отдела организации транспортного обслуживания населения администрации Благовещенска Юрий Грязнов.

По его словам, часть автобусов идёт по полной схеме движения, несколько – по скорректированной. Эти изменения позволят более рационально использовать транспорт и сохранить интервальность.

Решение о том, необходимо ли оставить такой формат работы или же нужно вернуть прежнюю схему движения, примут после того, как будет проанализирован корректный пассажиропоток на данных маршрутах. Тестовый режим маршрута № 38 «А» продолжится не менее 2 недель.