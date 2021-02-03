«Чтобы к сезону были готовы»: Губернатор поручил заранее закупить хоккейные коробки для районов Приамурья

Хоккей нужно развивать на северных территориях области. Фото: www.instagram.com/amurminsport/

Губернатор Василий Орлов провел встречу по рабочим вопросам развития Шимановска с главой города Павлом Березовским. Один из вопросов встречи – создание в городе условия для занятий сезонным спортом.

- С учетом суровых природно-климатических условий, когда холодное время занимает более пяти месяцев в году в северных городах, в том числе и в городе Шимановске, целесообразно развивать и поддерживать такие виды спорта, как хоккей, лыжный спорт, - высказал мнение Павел Березовский.

По предварительным оценкам, стоимость одной хоккейной коробки с учетом её транспортировки составляет порядка 1,2 млн рублей. Глава области поручил министерству по физической культуре и спорту области собрать потребности муниципалитетов.

- Минспорту необходимо определить потребность в установке коробок в тех населенных пунктах, где это необходимо. Муниципалитеты со своей стороны должны подобрать площадки для их размещения, удобные и доступные для граждан. Стоит купить разово и передать в течение лета, чтобы к зиме амурчане уже смогли заниматься спортом на этих новых площадках, - сказал Василий Орлов.

Также на встрече обсудили необходимость отвода грунтовых вод с территории города.

- Каждую зиму в центральной части города происходит выход подземных грунтовых вод, что приводит к подтоплению площади Победы, прилегающей территории дома по улице Орджоникидзе, 9. Сейчас в городе работает комиссия, которая оценивает варианты решения проблемы, - поделился Павел Березовский.

Как отметил и. о. министра природных ресурсов области Дмитрий Лужнов, вопрос нужно ставить шире - н отводить грунтовые воды не только в районе дома по ул. Орджоникидзе, 9, а со всей территории города. Необходимо делать комплексный проект, который будет учитывать отвод грунтовых и, при необходимости, пойменных вод с территории Шимановска.

В ходе совещания был также решен вопрос о выделении средств на проектирование капремонта мостов по ул. Пушкина и Орджоникидзе. Минтрансом региона рекомендовано администрации Шимановска начать конкурсные процедуры на разработку ПДС, затраты на разработку будут компенсированы минтрансом в течение двух лет.