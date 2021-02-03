83 факта заражения COVID-19 выявили 3 февраля в Амурской области

Чтобы не пополнить стан заразившихся, не стоит забывать о масках. Фото: pexels.com

Новые случаи коронавируса подтвердились в Приамурье 3 февраля – заразились еще 83 человека. У большинства из них заболевание протекает в виде ОРВИ.

- У 63 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (76%), у 1 – бессимптомно (1%), у 19 – в виде пневмонии (23%), - рассказали подробности в управлении Роспотребнадзора по Амурской области.

Всего в регионе зарегистрировали уже 19 734 случая, включая те, что благополучно завершились выздоровлением или, к сожалению, смертельным исходом. При этом с начала пандемии на ковид обследовали 732 757 амурчан, за последние сутки – 3 269.