В Благовещенске неизвестный пытался заманить второклассницу в машину

Жительница Благовещенска рассказала, что возле школы её дочь пытались заманить в салон автомобиля. Ребёнок испугался и убежал обратно в школу.

Инцидент произошёл 2 февраля рядом со школой №17. Около 16.30, когда закончились уроки, второклассница вышла на улицу и ждала маму. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что к школе подъехал тёмный автомобиль.

- Я уже ехала за ребенком. Звоню ей и слышу, дочь плачет. Я быстрее в школу, приехала минут через пять. Дочь в слезах, говорит, что какой-то непонятный мужчина помахал ей рукой из машины. Она сначала приняла его за друга папы, поэтому повернулась в его сторону, - рассказала мама девочки. - Открывается окно, мужчина говорит: «Привет, меня зовут дядя Саша» и зовет моего ребенка «покататься и пообниматься», машет конфетой. Дочь испугалась и сразу убежала обратно в школу, к учителю.

Так как ребенок самостоятельно ходит на различные кружки, мама не раз проводила с дочерью беседы по поводу посторонних людей и учила «убегать и звать на помощь», если пристает незнакомый.

Узнав о случившемся, мама второклассницы попросила охранника школы показать запись с камер наружного наблюдения. На кадрах видно, как автомобиль останавливается возле школы, а через какое-то время девочка быстро убегает в здание.

- Я уже нашла двух свидетелей, которые видели, что случилось. Они сказали, что мужчина никого в салон не посадил. Просто постоял у школы пару минут и уехал, - добавляет благовещенка.

Заявление в полицию было написано в тот же день.

- К нам уже приезжали инспекторы по делам несовершеннолетних, допрашивали. Я еще в ГАИ звонила, хотела узнать, нет ли ориентировки на эту машину, там сказали, что нет, - говорит мама девочки. - Сейчас мне важно найти тех, у кого есть записи с видеорегистратора. Вокруг стояло много машин, может, у кого-то сохранились. На записи с камер не видно госномера автомобиля.

Всех, кому известна какая-либо информация, благовещенка просит звонить или писать на номер 8-924-677-95-70.

В полиции подтвердили, что заявление поступило 2 февраля в 17.12. Ребёнка опросили в присутствии мамы. В настоящее время по данному факту проводится проверка. Сотрудники уголовного розыска устанавливают личность мужчины.