Амурчане выбрали победителей конкурса «Клиника года -2020»

Награды нашли победителей!
Фото: Из архива KP.RU
В Благовещенске подвели итоги Первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года – 2020». На протяжении трех месяцев горожане голосовали за лучших врачей и лучшую клинику, выбирая из 300 претендентов. Победители стали известны 4 февраля 2021 года.
Принять участие в «Клинике года» мог любой врач и любое медучреждение Благовещенска – заявки принимали и от них, и от благодарных пациентов. Проголосовать мог любой желающий, но оставить разрешалось лишь один голос – повторные система подсчёта не пропускала, накрутки пресекались на корню.
- В этом году мы отказались от торжественной церемонии награждения победителей «Клиники года». Причина понятна – коронавирус. В сложившихся условиях не у всех наших лауреатов была бы возможность приехать на церемонию. Тем более, что рисковать здоровьем мы не хотели, - говорят организаторы «Клиники года», Издательский дом «Дважды два».
Однако победители получат свои награды – статуэтки им привезут и вручат лично в руки. И каждая статуэтка станет выражением признания среди и коллег, и пациентов!
Полный список победителей «Клиники года – 2020»
Номинация «Клиника года»
Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг: Амурская областная детская клиническая больница
Лучшая клиника в области косметологии и пластической хирургии: Центр косметологии и эстетики SOLAR
Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи: Клиника АМУРМЕД
Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья: Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ
Лучшая офтальмологическая клиника: Центр микрохирургии глаза ОФТАЛЬМИКА
Лучший стационар: Амурская областная детская клиническая больница
Лучшая стоматологическая клиника для детей: Детская стоматологическая поликлиника
Лучшая детская клиника: Амурская областная детская клиническая больница
Лучшая многопрофильная клиника: Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ
Лучшая стоматологическая клиника для взрослых: Стоматологическая клиника АФИ-ДЕНТ
Лучшая поликлиника: Лечебно-диагностический центр КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ
Лучшая детская поликлиника: Детская поликлиника №4
Номинация «Доктор года»
Лучший врач-терапевт: БАРДОВ Виктор Сергеевич
Лучший врач-невролог: БЕСКРОВНЫЙ Владислав Анатольевич
Лучший врач аллерголог-иммунолог: ЩЕГЛОВА Марина Юрьевна
Лучший врач-пульмонолог: МАНУКЯН Айкуш Славиковна
Лучший врач функциональной диагностики: ДОЛИНА Елена Александровна
Лучший врач-травматолог: КУЛЕША Игорь Васильевич
Лучший врач-уролог: ЗАВГОРОДНИЙ Владимир Николаевич
Лучший врач-онколог: КНАЛЯН Софья Владимировна
Лучший врач-проктолог: ГОЛОВАЧЕВ Егор Александрович
Лучший врач-дерматовенеролог: КОРЕНЬ Максим Сергеевич
Лучший врач-педиатр: ДЮ Сергей Николаевич
Лучший врач-эндоскопист: ХАНДОЖКО Денис Александрович
Лучший врач-офтальмолог: ПЛАЩЕВОЙ Виталий Валерьевич
Лучший врач-оториноларинголог: ЗАХАРОВА Мария Валентиновна
Лучший врач-кардиолог: ГЕРАЩЕНКО Тамара Николаевна
Лучший врач-хирург: ТУЗОВ Андрей Иннокентьевич
Лучший врач-гастроэнтеролог: ДУБЛИЧ Татьяна Геннадьевна
Лучший врач ультразвуковой диагностики: КАЛАШНИКОВ Андрей Владимирович
Лучший врач-гинеколог: КРУГЛОВА Татьяна Геннадьевна
Лучший врач-стоматолог: ХАРИНСКАЯ Светлана Юрьевна
Лучший врач-ревматолог: ГЛОБА Екатерина Олеговна