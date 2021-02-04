Амурчане выбрали победителей конкурса «Клиника года -2020»

Награды нашли победителей! Фото: Из архива KP.RU

В Благовещенске подвели итоги Первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года – 2020». На протяжении трех месяцев горожане голосовали за лучших врачей и лучшую клинику, выбирая из 300 претендентов. Победители стали известны 4 февраля 2021 года.

Принять участие в «Клинике года» мог любой врач и любое медучреждение Благовещенска – заявки принимали и от них, и от благодарных пациентов. Проголосовать мог любой желающий, но оставить разрешалось лишь один голос – повторные система подсчёта не пропускала, накрутки пресекались на корню.

- В этом году мы отказались от торжественной церемонии награждения победителей «Клиники года». Причина понятна – коронавирус. В сложившихся условиях не у всех наших лауреатов была бы возможность приехать на церемонию. Тем более, что рисковать здоровьем мы не хотели, - говорят организаторы «Клиники года», Издательский дом «Дважды два».

Однако победители получат свои награды – статуэтки им привезут и вручат лично в руки. И каждая статуэтка станет выражением признания среди и коллег, и пациентов!

Полный список победителей «Клиники года – 2020»

Номинация «Клиника года»

Лучшая клиника в области лабораторно-диагностических услуг: Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая клиника в области косметологии и пластической хирургии: Центр косметологии и эстетики SOLAR

Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья и планирования семьи: Клиника АМУРМЕД

Лучшая клиника в области реабилитации и восстановления здоровья: Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ

Лучшая офтальмологическая клиника: Центр микрохирургии глаза ОФТАЛЬМИКА

Лучший стационар: Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая стоматологическая клиника для детей: Детская стоматологическая поликлиника

Лучшая детская клиника: Амурская областная детская клиническая больница

Лучшая многопрофильная клиника: Лечебно-диагностический центр ДИАГНОСТ

Лучшая стоматологическая клиника для взрослых: Стоматологическая клиника АФИ-ДЕНТ

Лучшая поликлиника: Лечебно-диагностический центр КЛИНИКА СЕМЕЙНОЙ МЕДИЦИНЫ

Лучшая детская поликлиника: Детская поликлиника №4

Номинация «Доктор года»

Лучший врач-терапевт: БАРДОВ Виктор Сергеевич

Лучший врач-невролог: БЕСКРОВНЫЙ Владислав Анатольевич

Лучший врач аллерголог-иммунолог: ЩЕГЛОВА Марина Юрьевна

Лучший врач-пульмонолог: МАНУКЯН Айкуш Славиковна

Лучший врач функциональной диагностики: ДОЛИНА Елена Александровна

Лучший врач-травматолог: КУЛЕША Игорь Васильевич

Лучший врач-уролог: ЗАВГОРОДНИЙ Владимир Николаевич

Лучший врач-онколог: КНАЛЯН Софья Владимировна

Лучший врач-проктолог: ГОЛОВАЧЕВ Егор Александрович

Лучший врач-дерматовенеролог: КОРЕНЬ Максим Сергеевич

Лучший врач-педиатр: ДЮ Сергей Николаевич

Лучший врач-эндоскопист: ХАНДОЖКО Денис Александрович

Лучший врач-офтальмолог: ПЛАЩЕВОЙ Виталий Валерьевич

Лучший врач-оториноларинголог: ЗАХАРОВА Мария Валентиновна

Лучший врач-кардиолог: ГЕРАЩЕНКО Тамара Николаевна

Лучший врач-хирург: ТУЗОВ Андрей Иннокентьевич

Лучший врач-гастроэнтеролог: ДУБЛИЧ Татьяна Геннадьевна

Лучший врач ультразвуковой диагностики: КАЛАШНИКОВ Андрей Владимирович

Лучший врач-гинеколог: КРУГЛОВА Татьяна Геннадьевна

Лучший врач-стоматолог: ХАРИНСКАЯ Светлана Юрьевна

Лучший врач-ревматолог: ГЛОБА Екатерина Олеговна