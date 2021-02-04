Василий Орлов: Мы сможем обеспечить новым комфортным жильем более 1,3 тысячи амурчан

На сегодняшний день в регионе расселили 60% аварийного фонда Фото: Из архива KP.RU

Приамурье получит дополнительно почти 800 миллионов рублей на переселение людей из аварийного жилья. Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрил заявку Амурской области на предоставление дополнительной финансовой поддержки для реализации III этапа (2021–2022 годы) федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».

- Регион дополнительно получит из средств Фонда ЖКХ 793,17 миллионов рублей. Они будут направлены на переселение более 800 амурчан из аварийного жилья. Эти люди живут в семи муниципальных образованиях Амурской области: город Белогорск, Благовещенский, Белогорский, Зейский, Константиновский, Серышевский и Тамбовский районы. С учетом дополнительных средств объем финансирования этапа 2021 - 2022 годов составит 1,36 миллиарда рублей. Мы сможем обеспечить новым комфортным жильем более 1,3 тысячи амурчан, - пояснил губернатор Василий Орлов.

Всего в рамках федерального проекта до сентября 2025 года планируется обеспечить переселение 7 тысяч амурчан, а это 2 916 семей из 959 аварийных многоквартирных домов, признанных таковыми до 2017 года, площадью 122 тыс. кв. м. на территории 23 муниципальных образований области. Объем финансирования составит 6,73 миллиардов рублей, в том числе: средства Фонда ЖКХ – 6,44 миллиарда рублей, бюджета Амурской области – 29 миллионов рублей.

Региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жильё и городская среда» стартовал в Приамурье в начале 2019 года. В 2019 году в Приамурье расселили около 7 тысяч квадратных метров аварийного жилья, а это более 300 амурчан. В прошлом году расселили 9,5 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Это около 500 амурчан – почти 250 семей.

Программа переселения граждан из аварийного жилищного фонда реализуется в рамках федерального закона. Впервые Приамурье поучаствовало в этой программе в 2009 году. За последние 12 лет в области расселили около 17 тысяч амурчан . Большая часть средств – 9,5 миллиардов рублей выделены фондом ЖКХ, остальные 1,5 миллиарда – областные и муниципальные средства.

В программе по переселению из аварийного жилья поучаствовали практически все муниципальные образования региона. 4 из 29 муниципалитетов не вошли в программу – это ЗАТО Циолковский, Завитинский район, Тында и Тындинский район.

На сегодняшний день в регионе расселили 60% аварийного фонда. Осталось переселить амурчан почти из 200 тысяч квадратных метров аварийного жилья.