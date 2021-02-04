Глава Приамурья проинспектировал капремонт в детской поликлинике Константиновки

Ремонт начался в октябре 2020 года, планируется его закончить к середине марта. Фото: amurobl.ru

В детской поликлинике села Константиновке завершается капитальный ремонт. Его оценил губернатор Амурской области Василий Орлов.

По плану капитальный ремонт проводится в подвальном помещении, здесь будет располагаться гардероб, подсобные помещения. На первом этаже перестраивается регистратура, теперь будет работать по принципу «бережливой поликлиники».

- Это позволит комфортно и без очередей принимать маленьких пациентов, - отметила главный врач Константиновской больницы Светлана Павленко.

На первом и втором этажах будут кабинеты педиатров, узких специалистов, кабинет функциональной диагностики. Во всех кабинетах оснащение будет полностью новое. Уже закупается медицинское оборудование, мебель, оргтехника. Поликлиника будет оснащена по современным стандартам.

Ремонт начался в октябре 2020 года, планируется его закончить к середине марта. Стоимость работ на двух этажах здания и в подвальном помещении — более 30 миллионов рублей. Средства выделены из бюджета области.

В детской поликлинике принимают 4 600 маленьких пациентов всего Константиновского района. На время ремонта приём ведётся в части здания стационара. По словам главврача детской больницы, вакантных должностей в медучреждении нет, все специалисты есть.

- Благодаря реконструкции детской поликлиники Константиновки медицинская помощь детям будет оказываться в современных, комфортных условиях, - резюмировал губернатор Василий Орлов.

Напомним, по поручению главы региона капитально ремонтируют семь детских поликлиник.