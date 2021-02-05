Коровы погибают от голода на ферме в Мазановском районе

Состояние животных удручающее. Фото: Михаил ПИВЕНЬ

Глава Мазановского района Михаил Пивень сообщил об истощении и гибели животных на частной ферме в селе Алексеевка Мазановского района. Падеж скота уже подтвердился.

- Администрация района обратилась в прокуратуру района, Россельхознадзор. Поставили в известность министерство сельского хозяйства, - рассказал Михаил Петрович. - Выехали на ферму, составили акты, вызывают в прокуратуру хозяина для процессуальных действий. Хозяин не местный. Зафиксировали падеж скота, истощение, в настоящий момент отчим хозяина работает на ферме, помогают несколько работников с села Сапроново управляться с коровами.

Но есть проблема, обратил внимание Михаил Пивень: речь идет о частной собственности, просто так изъять животных нельзя.

- Отдел сельского хозяйства района мониторит ситуацию, завтра (5 февраля – прим. ред.) опять выезд на ферму для проверки. Хозяин фермы вышел на связь с отделом сельского хозяйства района и обвиняет персонал, работающий на ферме в пьянстве и хищении кормов. Уверяет, что корма есть и он решит проблему. Такие вот дела, - подытожил глава района.

Позднее он добавил, что 5 февраля прокуратура должна вызвать к себе хозяина фермы. Сейчас на ферме хозяйничает отчим владельца, коров кормят, доят женщины из села Сапроново.