Василий Орлов рассказал об организации летнего отдыха для амурских детей в 2021 году

Лагеря примут только половину от возможного числа детей. Фото: pexels.com

Как пройдет летняя оздоровительная кампания в Амурской области, рассказали на заседании областной межведомственной комиссии.

В 2021 году на отдых и оздоровление юных амурчан из бюджета области выделено свыше 190 миллионов рублей. Открытие оздоровительных учреждений будет возможно только при наличии положительного санитарно-эпидемиологического заключения. Еще одно обязательное условие – стопроцентная вакцинация всех работников против коронавирусной инфекции.

Как отметила глава областного управления Роспотребнадзора Ольга Курганова, детские палаточные лагеря в этом году открыты не будут, а наполняемость остальных учреждений отдыха и оздоровления детей в летний период должна быть не более 50% от проектной вместимости. Кроме того, в этом году медицинские работники будут присутствовать в лагерях круглосуточно на протяжении всей смены.

- Учитывая соблюдение необходимых санитарных требований, стоимость путевки на три недели пребывания в загородном лагере в среднем составит 38 тысяч рублей. Это выше, чем в прошлом году. В связи с этим предлагаем увеличить среднюю стоимость путевки, предусмотренную для расчета компенсации, до 30 тысяч рублей. Таким образом, объем средств областного бюджета, предусмотренный на частичную оплату стоимости путевок, в 2021 году составит более 45 миллионов рублей, - сообщила первый заместитель министра образования и науки области Елена Бурдуковская.

Процент, на основании которого делается расчет компенсации стоимости путевок в лагеря Амурской области, тоже ждет увеличение. Если раньше минимальный размер компенсации составлял 14% от средней стоимости путевки в стационарные организации и 50% от стоимости набора продуктов питания в лагерях с дневным пребыванием детей, то теперь он возрос до 25% и 75% соответственно. Такие меры позволят сделать детский отдых более доступным, несмотря на рост стоимости.

- В период распространения коронавирусной инфекции очень непросто провести широкомасштабную летнюю оздоровительную кампанию и удовлетворить потребности всех детей, обеспечив при этом безопасность жизни и здоровья как воспитанников, так и работающих с ними взрослых. Мы принимаем все необходимые меры для этого, в частности из областного бюджета выделяется соответствующее финансирование, – подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов. - Эпидситуация требует особого подхода к работе организаторов отдыха и оздоровления школьников. Поэтому мы решили провести весной обучающие семинары, курсы и инструктажи, направленные на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров, которые будут работать с детьми на каникулах.