84 случая коронавируса прибавилось за сутки в Амурской области

Вакцинацию прошли свыше 15 тысяч амурчан. Фото: amurobl.ru

В Амурской области 5 февраля выявили 84 новых факта заражения коронавирусной инфекцией. Из них у 48 человек заболевание протекает бессимптомно – это 57% от общего числа новых пациентов.

Ещё 36 человек (43%) страдают от пневмонии. Бессимптомно не болеет ни один выявленный за сутки пациент. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора по Приамурью.

Итого, в регионе зарегистрировано 19 906 случаев ковида. Всего обследованы 799 338 жителей области, за последние сутки – 3 191.

Что касается вакцинации, то первым компонентом препарата «Гам-Ковид-Вак» привили уже 14 860 амурчан, из них 1 283 человек прошли второй этап вакцинации. Первый компонент «ЭпиВакКороны» получили 500 жителей области, вторым – 345. В листе ожидания вакцины сейчас стоят 16 025 пациентов, включая 11 116 относящихся к приоритету первого уровня (медработники, педагоги, соцработники и т. п.).