Награды «Клиники года – 2020» нашли своих победителей

Лучших из лучших определили сами пациенты посредством онлайн-голосования Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

В Благовещенске началось награждение врачей и клиник, ставших победителями Первого городского конкурса среди медицинских учреждений «Клиника года – 2020». Лучших из лучших определили сами пациенты посредством онлайн-голосования. Его результаты были объявлены 4 февраля, а вручать заветные статуэтки начала днем спустя – 5 февраля.

Лучшим врачом аллергологом-иммунологом благовещенцы назвали Марину Юрьевну Щеглову. Она участвовала в «Клинике года» в третий раз, но в этом году о старте конкурса узнала… за неделю до его окончания!

- Я узнала о нём от своих пациентов, которые прислали мне скриншоты страниц, где они за меня проголосовали, - рассказала Марина Юрьевна. – Было очень-очень приятно. Безусловно, эту победу я разделяю со своими пациентами, со своими коллегами, родственниками и друзьями, которые верят в меня. Я так им и сказала: «Это наша общая победа».

По её словам, «Клиника года» - это конкурс народной любви:

- Наши пациенты из этого рейтинга узнают о врачах других специальностей, которые являются лучшими в своих номинациях. Многие спрашивают: «А посоветуйте врача-гастроэнтеролога», «А посоветуйте эндоскописта». Вот, пожалуйста – рейтинг народной любви, который отражает реальность, - охарактеризовала победительница «Клинику года».

Награждения продолжатся в течение нескольких дней. В связи с пандемией новой коронавирусной инфекции организаторы решили обойтись без торжественных церемоний с большим количеством людей – все статуэтки вручают один-на-один, лично в руки лучшим врачам и представителям лучших клиник Благовещенска.

Всего в Первом городском конкурсе среди медицинских учреждений «Клиника года» заявлено 33 номинации. Победителей в каждой из них организаторы сообщили 4 февраля.