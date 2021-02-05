14 пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ в Амурской области

Свободный коечный фонд составляет 29,2% Фото: Из архива KP.RU

В Амурской области продолжают работать девять инфекционных стационаров на 830 коек и 12 провизорных госпиталей на 445 коек для больных с подозрением на ковид. Такие данные приводит правительство Амурской области.

На лечении в медицинских организациях сейчас находятся 3067 пациентов с СOVID-19, в том числе на стационарном лечении - 644 пациента, на амбулаторном лечении - 2423 человек. Из них в состоянии лёгкой степени тяжести пребывают 79,4% пациентов, средней степени тяжести - 13,4%, в тяжелом - 7,2%. На аппарате искусственной вентиляции легких находятся 14 пациентов с COVID.

В провизорных госпиталях находятся на лечении 315 пациентов. Свободный коечный фонд составляет 29,2%

Активно продолжается работа по СМС-оповещению людей о результатах тестирования на коронавирус. С 15 октября по 4 февраля отправлено 100 494 СМС.

На базе лабораторий медицинских организаций, подведомственных минздраву региона, исследовано 242 353 пробы на COVID-19.