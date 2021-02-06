Число заболевших коронавирусом амурчан приближается к 20 тысячам

Бессимптомных случаев коронавируса за минувшие 24 часа не зарегистрировано Фото: минздрав Амурской области

По данным амурского Управления Роспотребнадзора, сегодня, 6 февраля, в области зарегистрировано 80 случаев новой коронавирусной инфекции. Темп прироста за последние сутки составил 0,4 %.

У 64 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 0 – бессимптомно (0%), у 16 – в виде пневмонии (20 %).

С нарастающим итогом зарегистрировано 19 986 случаев, показатель заболеваемости составляет 2529,73 на 100 тысяч населения.

Всего обследовано на COVID 802 740 человек, в том числе за последние сутки – 3 402.

По информации сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за сутки умер один человек. Общее количество умерших достигло 142 человека.

Выздоровели за сутки 92 человека, за весь период - 18 327 человек. Продолжают болеть 1 517 человек.