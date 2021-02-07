Фермеру в Мазановском районе грозит штраф за истощенных телят

Прокуратура Мазановского района и специалисты Россельхознадзора провели проверку по информации о голоде среди коров на частной ферме в селе Алексеевка.

- В ходе проверки выявлены нарушения ветеринарных и санитарных требований при содержании животных. На момент проверки на ферме находилось около 30 телят, лошадь и собака. Все животные на вид были истощены, места их содержания не очищены. Кроме того, на участке имелись несколько трупов животных, которые не были утилизированы, - сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Уже известна организация - собственник фермы и животных. В отношении неё возбуждены дела об административных правонарушениях по статьям «Нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов», «Сокрытие сведений о внезапном падеже животных» и «Нарушение правил карантина животных или других ветеринарно-санитарных правил»

Кроме того, прокуратура района направила материалы в отделение МВД «Мазановский» для проверки по факту жестокого обращения с животными. Проведение проверки находится на контроле прокуратуры.