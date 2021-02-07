Коронавирусом за сутки заразились 76 амурчан, один пациент скончался

Статистика пошла на спад. Фото: www.instagram.com/minzdravamur/

В Амурской области продолжается снижение заболеваемости коронавирусом. За сутки специалисты выявили всего 76 случаев, сообщает 7 февраля управление Роспотребнадзора по региону.

В ведомстве рассказал о состоянии новых пациентов: 57 человек болеют в виде ОРВИ, 18 - в виде пневмонии, только у одного заболевание протекает бессимптомно.

Всего же в области зафиксировано 20 062 случая COVID-19. Из них, по данным портала стопкоронавирус.рф, выздоровели 18 416 пациентов, 143 - скончались. За сутки число летальных исходов увеличилось на один.

С начала пандемии на новую коронавирусную инфекцию обследовали 804 046 амурчан, за последние сутки - 1 306 человек.