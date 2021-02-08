Губернатор Приамурья: Бензин в регионе появится к вечеру 8 февраля

Бензиновый вопрос пока еще остро стоит в регионе. Фото: pexels.com

Бензин АИ-92 на всех автозаправочных станциях Амурской области появится к вечеру 8 февраля. Об этом губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал в прямом эфире, во время которого отвечал на вопросы подписчиков.

- Признаю, утром сам проехал по заправкам Благовещенска, - рассказал глава области. - Солярка и АИ-80 есть везде, 92-й нашел на «ННК-Альянс» на улице Октябрьской.

Ситуация должна выправиться благодаря поставкам из Росрезерва, от нефтеперерабатывающих заводов с запада страны, а также от Хабаровского НПЗ, который наконец-то начал работу после ремонта.

Однако несмотря на то, что проблема близится к решению, в ней еще предстоит разобраться. По словам губернатора, необходимо предупредить подобные ситуации, когда из-за ремонта на одном заводе дефицит стал ощущаться сразу в нескольких регионах. Кроме того, специалисты проверят, не было ли людей, заинтересованных в дефиците топлива и спровоцировавших из-за этого ажиотажный спрос на него.