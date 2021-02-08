Десятилетний мальчик погиб при пожаре в Тамбовском районе

К приезду пожарных дом был уже охвачен пламенем. Фото: Амурский центр ГЗ и ПБ

Разгоревшийся 8 февраля в 4.31 пожар в селе Козьмодемьяновке Тамбовского района унес жизнь ребенка. Подробности рассказали в пресс-службе Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

- На место возгорания выехали огнеборцы пожарного поста села противопожарной службы области, - рассказали в ведомстве. - Из-за позднего сообщения о возгорании, прибывшие на место пожарные обнаружили, что дом был полностью объят пламенем.

Огнеборцы сразу приступили к тушению. Чуть позже к ним присоединились дежурный караул пожарной части № 60 села Тамбовки и добровольно-пожарная команда населенного пункта. Всего работало восемь человек и три единицы техники.

Полностью ликвидировать горение удалось к 10.26. Во время разборов завалов на месте пожара было найдено тело мальчика 2010 года рождения.

По информации, поступившей в «Комсомольскую правду – Благовещенск» погибший мальчик был из многодетной семьи. В живых осталась мама с ещё двумя сыновьями – 2013 и 2017 годов рождения (8 и 3,5 года соответственно). Сейчас семья нуждается в помощи – финансовой и материальной.

Желающие помочь деньгами могут перевести средства на банковскую карту, привязанную к номеру телефона 8-924-846-87-67 (номер карты – 4276803029247604). Амурчан, которые могут помочь семье, передав вещи, детскую одежду или предметы быта, просят звонить по телефону 8-924-674-56-14 (Оксана Васильевна).