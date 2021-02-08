Новые 72 случая COVID-19 зарегистрированы в Амурской области

Заболеваемость снижается, но риск очередного скачка все-таки остается. Фото: amurobl.ru

В Амурской области 8 февраля выявили 72 факта заражения новой коронавирусной инфекции. Обновленные данные приводит управление Роспотребнадзора по Амурской области.

Уточняется, что у 56 человек (78%) заболевание протекает в виде ОРВИ, у 16 (22%) – в виде пневмонии. Бессимптомных случаев коронавируса за сутки в Приамурье не зарегистрировано.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 20 134 человека, провели 808 249 исследований на COVID-19. За последние сутки специалисты проанализировали 2 097 тестов на ковид.