645 тонн бензина доставили 8 февраля в Благовещенск

Ранее сообщалось, что топливо с Хабаровского НПЗ прибудет в область 9 февраля. Фото: pixabay.com

В Благовещенск 8 февраля поступило 645 тонн бензина марки АИ-92 из Росрезерва и нефтеперерабатывающего завода в Сургуте. Об этом сообщила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова.

Этого объема топлива должно хватить на все 14 автозаправочных станций сети «ННК-Амурнефтепродукт» в столице региона. И до конца недели ожидается еще несколько поставок.

- До 14 февраля в Приамурье поступит еще 5,3 тысячи тонн 92-го и порядка 2,3 тысячи тонн 95-го бензина. Данные объемы покроют необходимую потребность региона в топливе при учете отсутствия повышенного ажиотажного спроса, - добавила Людмила Старкова.

Отмечается, что поставки топлива в указанных объемах с сегодняшнего дня позволят возобновить продажу бензина марки АИ-92 на всех 64 АЗС сети «ННК-Амурнефтепродукт» в регионе.

Также, без ограничений топливо марок АИ-92 и АИ-95 в настоящее время имеется на всех пяти АЗС «Роснефть» в Приамурье. По имеющейся информации, запасов топлива у этой сети хватит более чем на 10 дней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бензин АИ-92 и АИ-95 оказался в дефиците в Приамурье

Проблему обещают устранить на следующей неделе (подробности)

В Амурской области увеличилась стоимость бензина

Контроль над ценами ведет региональное управление ФАС (подробности)