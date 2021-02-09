Василий Орлов: Мы готовы дополнительно субсидировать переработчиков дикоросов

15 тонн ягод собрали в 2020 году в Приамурье. Фото: pixabay.com

Губернатор Приамурья провел совещание, на котором рассмотрели организацию сбора, переработки и сбыта амурских дикоросов.

Министр сельского хозяйства Амурской области Олег Турков рассказал, что в регионе приступили к работе по развитию отрасли. Предприятия, занимающиеся сбором (закупом), переработкой и оборотом дикорастущей продукции, могут воспользоваться государственной поддержкой – им субсидируется часть затрат на приобретаемое оборудование. Уже утверждено 18 единиц такого оборудования. Сейчас рассматривается расширение этого списка.

Также принят региональный закон - в 2021 году к предприятиям, занимающимся оборотом дикорастущего сырья, будет применена налоговая ставка в размере 1,0%.

Министр рассказал, что есть потенциал использования мёда, папоротника, ягод в подведомственных учреждениях министерств соцзащиты, образования и науки, здравоохранения. Переговоры в этом направлении ведутся.

В 2020 году работа с дикоросами из-за пандемии велась не такими темпами, как планировалось, в первую очередь из-за закрытия границ и сужения рынков сбыта. Тем не менее, собрано около 15 тонн дикорастущих ягод (голубицы и брусники). Более 10 тонн солёного белого груздя отправлено не только на прилавки амурских магазинов и рынков, но и в Приморский и Хабаровский края. Для купажирования чая заготовили около 500 килограмм дикорастущей травы, листа и ягод.

На совещании обсудили проблемы, с которыми сталкиваются участники сбора дикоросов.

- Достаточно подробно сегодня поговорили, - резюмировал глава региона Василий Орлов. – Олег Александрович, сопровождайте отраслевиков в ручном режиме. Посмотрите, какие меры поддержки есть в других субъектах. Запросите обратную связь от заготовителей дикоросов. Отрасль имиджевая, продукция экологически чистая, пользуется спросом на любом рынке. Мы готовы дополнительно субсидировать отрасль».