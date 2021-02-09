Комплексный план развития Свободного обсудили на совещании при губернаторе области

Свободный ждут немало проектов. Фото: instagram.com/presssluzhba_svb/

Как будут развивать город президентского внимания в 2021 году, рассказал глава Свободного Владимир Константинов на совещании при губернаторе Амурской области. В этом году в городе запланировано 26 мероприятий в рамках комплексного плана социально-экономического развития.

Несколько объектов перешло с прошлых лет. Среди них канализационный коллектор и водопроводные сети - техническая готовность составляет 81%. Ведутся и работы по реконструкции и замене водопроводных сетей. Техническая готовность также высокая - больше 90%. В мае продолжится также реконструкции магистральных сетей теплоснабжения от районной котельной № 1 в 59 квартале и реконструкция водопроводной сети по ул. К. Маркса. Завершить работы по всем этим объектам планируется летом.

В 2021 году запланирована реализация четырех мероприятий. Это бурение скважин на воду, реконструкция комплекса очистных сооружений канализации, строительство детского сада на 350 мест и школы на 528 мест в микрорайоне Южном.

Также на территории города реализуются мероприятия, которые не входят в план комплексного развития, но не менее важные для развития города. В соответствии с графиком идут работы по реконструкции автодорожного путепровода на пересечении автомобильной дороги улицы Михайло-Чесноковская с железной дорогой. Прорабатывается концессия по строительству мусороперерабатывающего завода. Ведётся предварительная работа по подготовке к строительству четырех газовых котельных и подводящего газопровода.

- Женская консультация свободненской больницы получила положительное заключение от Роспотребнадзора. Подготовили пакет документов для лицензирования. В четверг выезжает специалист, проведёт оценку. В понедельник мы планируем выдать лицензию. Приём пациентов начнётся на следующий день после выдачи лицензии. Устранены все строительные замечания, которые были, - сообщила министр здравоохранения Светлана Леонтьева.

По итогам совещания глава региона Василий Орлов отметил, что развитие Свободного - одна из важнейших задач, которые поставлены перед правительством Приамурья.

– Благодаря формированию газохимического и газоперерабатывающего кластера мы можем развить город, сделать его комфортным для проживания и существенно улучшить качество жизни для горожан, - напомнил Василий Орлов.