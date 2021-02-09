В Благовещенске прямо на остановке сгорел автобус

Сегодня, 9 февраля микрорайоне Благовещенска сгорел пассажирский автобус.

Происшествие произошло на перекрёстке Дьяченко и Игнатьевского шоссе около 12 часов дня. По словам очевидцев, маршрутка загорелась на остановке «Торговый центр». Фото и видео с места событий разлетелись по социальным сетям.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Амурской области, в пожаре никто не пострадал. В настоящее время возгорание ликвидировано.

- Сообщение о происшествии поступило в 12:13. На место выехали 2 единицы техники и 7 человек. На момент возгорания в автобусе людей не было. В настоящий момент пожар потушен. Пострадавших и погибших нет, - рассказали в пресс-службе управления МЧС по Амурской области,.

Также стало известно, что автобус не является маршрутным. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.