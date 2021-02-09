Четыре миллиардера живут в Амурской области

Больше всего богачей живет в Благовещенске. Фото: pixabay.com

Доход свыше миллиарда рублей в 2020 году задекларировали четверо амурчан. Трое из них проживают в Благовещенске либо Благовещенском районе, один – в Белогорске. Такие данные приводят в управлении Федеральной налоговой службы России по Амурской области.

Число амурских миллионеров не в пример выше - доходы от 1 миллиона до 1 миллиарда рублей задекларировали 5 872 человека. Наибольшее количество миллионеров проживает на территории, подведомственной Межрайонной ИФНС России № 1 по Амурской области (г. Благовещенск и Благовещенский район – 3065 чел.). Второе место занимают Тында и Сковородинский район, где в сумме живут 823 миллионера.

Еще 610 миллионеров проживают на территории, подведомственной Межрайонной ИФНС России № 3 по Амурской области (г. Белогорск, Белогорский, Серышевский и Ромненский районы). Наконец, 465 человек с доходом свыше миллиона рублей находятся на территории, относящейся к Межрайонной ИФНС России № 5 по Амурской области (г. Свободный, г. Шимановск, Свободненский, Шимановский, Селемджинский и Мазановский районы).

Всего же в декларационной кампании приняли участие свыше 17 тысяч физических лиц, зарегистрированных на территории Амурской области. Это 85% от количества амурчан, обязанных задекларировать доходы. Сумма налога, подлежащая к доплате в бюджет в результате привлечения к декларированию доходов физических лиц, составила 182,8 миллиона рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,4 миллиона рублей или на 7,9%.

Наибольшие суммы задекларированных доходов амурчане получили от операций с ценными бумагами и продажа доли в уставном капитале – 88 млн. руб. Это 48% от общей суммы налога. Еще 55 млн руб. дохода были получены от продажи недвижимого имущества.

С 01.01.2021 стартовала декларационная кампания 2021 года. До 30 апреля физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2020 году доходах до 30.04.2021. Представить декларацию по форме 3-НДФЛ следует:

- при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в собственности менее минимального срока владения (3 или 5 лет)), от реализации имущественных прав (переуступка права требования);

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого имущества;

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе - в сумме до 15000 руб., а также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации.