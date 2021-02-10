Индивидуальное меню составят для нуждающихся в особом питании школьников

Главное блюдо для школьников может выглядеть так. Фото: администрация города Благовещенска

Для школьников, имеющих пищевые особенности, разработают отдельное меню. Об этом сообщили в управлении образования администрации Благовещенска.

- Чтобы для ребенка было составлено индивидуальное меню, родителю (законному представителю) нужно обратиться с заявлением на имя директора школы с указанием медицинских показаний, - пояснили в ведомстве.

К заявлению необходимо приложить рекомендации от врача-диетолога. Документы, представленные родителями, рассматривает технолог МКП «Комбинат школьного питания», в соответствии с рекомендациями составляет особый рацион питания. Затем родителей знакомят с рационом, подобранным для их ребенка.

Как пояснили в МКП «Комбинат школьного питания», в 2020 году индивидуальное меню специалисты составляли для восьми учеников, родители которых обращались с соответствующими заявлениями. Это ребята с сахарным диабетом 1 типа, нарушением функции почек, а также дети, которым показана безглютеновая либо гипоаллергенная диета или диетическое питание.