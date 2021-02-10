Программу модернизации комплекса ЖКХ разработают по поручению Василия Орлова

В программе учтут риск промерзания труб в сильные холода. Фото: pexepls.com

Губернатор Амурской области поручил разработать программу модернизации комплекса жилищно-коммунального хозяйства. Ее представят в начале марта.

- Отопительный период в этом году показал, что после планомерного программного ремонта котельных количество технологических сбоев на них значительно уменьшилось, большая часть нарушений приходится на водопроводные сети. Поэтому важно проанализировать ситуацию и включить в программу модернизации поэтапный ремонт сетей. Необходимо привести в порядок максимальное количество сетей, чтобы впредь не создавать неудобств людям, - отметил глава региона Василий Орлов.

По состоянию на 5 февраля, с начала отопительного периода в Амурской области зарегистрировано 62 технологических нарушения в работе объектов коммунальной инфраструктуры, об этом доложил министр ЖКХ Алексей Тарасов

Как сообщил министр, при прохождении отопительного сезона 2020-2021 годов произошли три серьезных нарушения в работе объектов коммунальной инфраструктуры:

♦ В городе Свободном 18 января перемерз водопровод протяженностью 1300 м по улице Лесная. Спустя две недели, 30 января 2021 года, водоснабжение восстановлено в полном объеме. По состоянию на 4 февраля в работе системы водоснабжения нарушений не зафиксировано.

♦ В Ивановском районе в селе Среднебелая 1 февраля произошло перемерзание сбросной канализационной трубы на насосной станции. Был невозможен слив отходов в сточную яму через канализационную трубу. Несмотря на сложившуюся ситуацию жизнедеятельность населения не нарушена, потребители от водоотведения не отключены. Отходы вывозятся вакуумной машиной по 4,5 кубов ежедневно по 10-15 рейсов.

♦ Наконец, 7 февраля в поселке городского типа Магдагачи произошло перемерзание подземного водопровода на территории ГБУ АО «Магдагачинская больница». Без водоснабжения осталась сама больница и котельная, ее отапливающая. Организован подвоз воды в стационар и на котельную. Снижения параметров теплоносителя нет. В тот же день в пгт. Магдагачи был проложен временный водовод из твердого резинового шланга протяженностью 40 метров, но ночью в связи с сильным морозом временный водопровод замерз. Для проведения аварийно-восстановительных работ положен пожог.

Все вышеперечисленные нарушения осложнялись сильными морозами.

- В целях безаварийного прохождения отопительного сезона в наиболее холодный период в Приамурье рекомендую главам муниципальных образований организовать дополнительные осмотры источников тепловой энергии, тепловых сетей, объектов водоснабжения специалистами администраций МО. При необходимости следует увеличить количество обслуживающего персонала котельных, - отметил министр ЖКХ.

В рамках обсуждения вопроса губернатор отметил и необходимость оперативно реагировать на обращения жителей.

- Все, что связано с соблюдением температурного режима в домах и социальных учреждениях, должно решаться максимально быстро. Создайте алгоритм работы с обращениями и жалобами амурчан. Помните, никакие прописанные нормы не согреют квартиру человека, когда у него слегка теплые батареи. Нужно оперативно разбираться и решать проблему, - подчеркнул Василий Орлов.