Меньше полусотни: За сутки в Приамурье подтвердили 49 случаев COVID-19

У 80% новых пациентов наблюдаются симптомы ОРВИ, у остальных - пневмония. Фото: pexels.com

В Приамурье продолжает снижаться заболеваемость коронавирусом. Сегодня, 10 февраля, выявлено лишь 49 новых случаев COVID-19. В управлении Роспотребнадзора по Амурской области рассказали о состоянии новых пациентов.

Так, у 9 человек заболевание протекает в виде ОРВИ (80%), у 0 – бессимптомно (0%), у 10 – в виде пневмонии (20 %).

Всего в регионе зарегистрировано 20 243 случая новой коронавирусной инфекции с начала прошлого апреля. За это же время специалисты обследовали на ковид 750 930 человек, из них за последние сутки – 3 404 потенциальных пациента.