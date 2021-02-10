Сильный ветер, снег, гололед: На Приамурье надвигается циклон

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С 11 по 13 февраля Амурскую область будет пересекать активный циклон. Синоптики прогнозируют изменения температур, сильный ветер, существует вероятность метели и гололедицы, сообщают в Главном управлении МЧС России по Амурской области.

В пятницу, 11 февраля, ожидается повышение температурного фона в среднем на 5-6 градусов. В субботу, 12 февраля, - снег, местами сильный, усиление ветра в порывах до 15-17 м/с, возможна метель, на дорогах снежный накат, гололедица. Наконец, 13 февраля прогнозируется понижение температур на 3-5 градусов, может сохраниться ветер с порывами до 15 м/с, слабая метель.

В ГУ МЧС России по Амурской области предупреждают, что при ухудшении погоды возможны аварийные ситуации на объектах топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства, другие нарушения в работе систем жизнеобеспечения. При налипании снега возможны происшествия, связанные с провисанием, перехлестом и обрывом проводов, а также повреждение опор и металлоконструкций.

- Предельное внимание необходимо проявить дорожным службам и автовладельцам. При заснеженном дорожном полотне и гололедице повышается риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, - добавили в ведомстве.

Главное управление МЧС России по Амурской области призывает водителей быть осторожными и соблюдать правила безопасного поведения на дорогах. Неопытным водителям, по возможности, следует воздержаться от поездок. Важно помнить, что при гололедице сцепление колес автомобиля с дорожным покрытием сильно уменьшается, а тормозной путь увеличивается. При гололедице опасно движение накатом.

Предельно внимательными при непогоде следует быть и пешеходам.