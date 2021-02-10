500 тонн бензина АИ-92 распределят между Благовещенском, Белогорском и Тындой

Бензин АИ-95 прибудет из Омска. Фото: pixabay.com

В Амурскую область 10 февраля прибыло 500 тонн бензина АИ-92. Половину этого объема отправят в Белогорск и Тынду, остальное доставят в Благовещенск, рассказали в региональном министерстве экономического развития и внешних связей.

А завтра, 11 февраля, в Приамурье поступит крупная партия 95-го бензина из Омска – ожидается доставка 400 тонн. Это позволит увеличить количество автозаправочных станций, которые реализуют такое топливо.

Между тем, по данным ведомства на 10 февраля, бензин АИ-95 на заправках сети «ННК-Амурнефтепродукт» имеется в наличии на семи АЗС. А именно - АЗС №2 и №76 (ул. Магистральная), №50 (ул. Мухина), №85 (ул. Василенко), №66 (ул. Театральная), №64 (ул. Кольцевая) и №67 (ул. Батарейная).

Также в достаточном количестве топливо данной марки находится на АЗС сети «Роснефть».