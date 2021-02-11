Субсидированные билеты в Москву для благовещенцев всех возрастов будут продавать за 9 700 рублей

Всего субсидируется 21 направление в Москву и Санкт-Петербург Фото: Из архива KP.RU

Льготные билеты в западную часть страны стали доступны всем дальневосточникам, вне зависимости от возраста. Всего субсидируется 21 направление в Москву и Санкт-Петербург.

Для благовещенцев субсидируют рейсы в Москву. Уже известна стоимость авиабилета – 9 700 рублей. Также льготными станут авиабилеты до Санкт-Петербурга. Однако какая авиакомпания и с какого числа начнёт совершать рейсы, пока неизвестно.

Помимо амурского, субсидируются рейсы в Москву из Магадана, Южно-Сахалинска, Хабаровска, Владивостока, Петропавловска-Камчатского, Анадыря, Мирного, Нерюнгри, Певека, Полярного, Улан-Удэ, Читы и Якутска. Кроме того, в списке льготных значатся билеты в Санкт-Петербург из, Владивостока, Мирного, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Читы и Якутска.