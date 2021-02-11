Электронный микроскоп получила школьница из Завитинска в подарок от Василия Орлова

Глава региона помог включить и настроить прибор. Фото: amurobl.ru

Во время рабочей поездки в Завитинский район губернатор Амурской области пришел в гости в семью Котченко. Восьмилетняя София Котченко мечтает изучать жизнь микроорганизмов, а для этого ей необходим электронный микроскоп. В прошлом году она написала письмо об этом на «Ёлку желаний», а теперь мечта девочки исполнилась.

- Ты письмо писала Деду Морозу? Вот, подарок тебе передаю от него, как ты просила. Не получилось привести подарок до Нового года, его специально везли издалека, - сказал Софье губернатор Василий Орлов.

Мама девочки Надежда Веселко рассказала, откуда у Софьи взялась такая мечта:

- С распространением коронавируса везде звучат советы: мойте чаще руки, на руках микробы. Дочь меня попросила купить микроскоп, чтобы изучать микробов. Мы искали микроскоп, но не нашли. Узнали, что есть благотворительная акция «Елка желаний» и решили попробовать написать письмо, а нам вдруг и ответили.

Василий Орлов помог включить и настроить прибор.

- Думаю, прибор в школе пригодится, когда начнутся уроки биологии. Будешь уже подготовлена к новым знаниям, - сказал губернатор.

Благотворительная акция «Елка желаний» в новогодние дни прошла по всей России. Деду Морозу писали письма дети со сложными заболеваниями, ребята из малообеспеченных семей и дети, живущие без родителей. Поучаствовать в акции могли и пожилые люди.

Ранее губернатор области Василий Орлов исполнил желание в рамках акции «Ёлка желаний» 81-летней жительницы Благовещенска Валентины Михайловны Пичугиной и 13-летнего Остапа Панасенко, который вместе с мамой и младшим братом живёт в селе Пригородное Белогорского района. Пенсионерка получила новую газовую плиту, а Остап Панасенко – синтезатор.