45 новых случаев коронавируса выявили в Амурской области

Несмотря на снижение статистики, врачам расслабляться рано. Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье 11 февраля подтвердили 45 новых фактов заражения коронавирусом. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Амурской области.

По данным ведомства, 37 человек болеют в виде ОРВИ – это 82% от числа выявленных за сутки случаев. Еще восемь человек (18%) болеют в виде пневмонии. Бессимптомных случаев не зарегистрировано.

Всего в регионе выявлено 20 288 случаев ковида с начала пандемии, обследовано 753 822 человека. За сутки на ковид проверили 1 962 амурчанина.