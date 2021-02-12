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Спорт

Амурчанка завоевала золотую медаль на первенстве России по легкой атлетике

Она выполнила норматив мастера спорта России
Дарья ПРОКОПЬЕВА
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На соревнованиях этой возрастной категории спортсменка из Свободного выступала впервые. Фото: министерство спорта Амурской области

На соревнованиях этой возрастной категории спортсменка из Свободного выступала впервые. Фото: министерство спорта Амурской области

Амурская толкательница ядра Ольга Батырева победила в первенстве России по легкой атлетике. В соревнованиях поучаствовали порядка 500 спортсменов из 59 регионов страны, в числе которых была и команда от Приамурья.

Несмотря на то, что на соревнованиях этого возраста спортсменка из Свободного выступала впервые, она показала отличный результат - 15,87 метра. Девушка не только завоевала золотую медаль, но и выполнила норматив мастера спорта России.

- Эмоции и меня, и ее захлестывают. Это долгожданный результат. Мы толкали далеко всегда, но по той возрастной группе и в том ядре в три килограмма мастера спорта России не присваивались. Мы ждали, когда она перейдет на ядро в четыре килограмма. И вот этот долгожданный миг настал! - поделилась тренер победительницы Ольга Дрейко.

В легкую атлетику Ольга Батырева пришла в первом классе. До 10 класса тренировалась в Свободном, а позже уехала учиться в Московское училище олимпийского резерва. Сейчас Ольге 18 лет, и она продолжает выступать за наш регион.

Амурский и московский тренеры девушки постоянно поддерживают контакт. В тандеме они уже приводили спортсменку к победам в соревнованиях уровня страны. Подготовка же к нынешнему первенству проходила и в Москве, и в Приамурье, где из-за пандемии Ольга провела весну, лето, а также зимние каникулы.