1,5 тысячи тонн бензина доставили в Приамурье

Доставлен как 92-й, так и 95-й бензин. Фото: pixabay.com

Бензин постепенно прибывает в Амурскую область. По информации на утро 12 февраля, 1 тысяч тонн 92-го бензина доставлена в Белогорск для дальнейшего распространения на нефтебазы и АЗС Амурской области. Восемь цистерн прибыло из запасов Росрезерва, еще 17 привезли с Хабаровского нефтеперерабатывающего завода.

- В ближайшее время в область ожидается прибытие еще 10 цистерн с топливом марки АИ-92, - уточнили в минэкономразвития Амурской области.

Партия 95-го бензина в объеме около 400 тонн сегодня утром прибыла в Благовещенск из Омска и к обеду поступит на нефтебазу для распространения по АЗС города.

Ещё 500 тонн 95-го бензина сегодня ночью были отгружены на Амурскую область с Хабаровского НПЗ. В ближайшее время с завода планируются дальнейшие отгрузки.