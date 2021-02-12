Программа субсидированных авиаперевозок стартовала в Благовещенске

Стоимость авиабилета по двум маршрутам Благовещенск – Москва и Благовещенск – Санкт-Петербург составляет 9700 рублей Фото: Из архива KP.RU

Авиационные агентства начали продавать льготные билеты из Благовещенска в Москву для пассажиров всех возрастов. Рейс будут выполнять «Уральские авиалинии». Открытие продаж по рейсам на Санкт-Петербург еще ожидается.

Напомним, стоимость авиабилета по двум маршрутам Благовещенск – Москва и Благовещенск – Санкт-Петербург составляет 9700 рублей в одну сторону. Сколько человек смогут воспользоваться новой программой, в правительстве Амурской области прогнозировать пока не берутся.

Для оформления авиабилета по специальному тарифу требуется предоставить документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства в ДФО: для взрослого пассажира — паспорт гражданина РФ с отметкой о регистрации по месту жительства, для ребенка до 14 лет — свидетельство о рождении и свидетельство о регистрации по месту жительства в ДФО по форме №8.

В правительстве Амурской области отметили, что субсидия для дальневосточников не отменяет программы, по которой льготные билеты положены молодежи до 23 лет, пенсионерам, инвалидам и членам многодетных семей. Они по-прежнему могут воспользоваться специальными тарифами при перелетах из Благовещенска в Москву, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь и обратно.