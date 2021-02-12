Ночь на 12 февраля стала самой теплой в истории Приамурья

Тепло сохранится и в субботу Фото: Из архива KP.RU

Ночь с 11 на 12 февраля в Амурской области стала самой теплой за всю историю наблюдений. Об этом сообщили синоптики Амурского гидрометцентра в своем инстаграм-аккаунте.

- Не каждый год в феврале Приамурье посещают такие циклоны, как тот, который вышел на территорию Амурской области вечером 11 февраля. Окончательные его итоги подвести пока трудно, потому что влияние его сохранится и в ближайшие сутки, но на утро 12 февраля можно сказать следующее: состоялся температурный рекорд ночи в Благовещенске, - заявили специалисты.

Температура прошедшей ночью понизилась всего до 4,6 градусов мороза. При этом средней минимальной температурой на эту дату считается значение -25 °С, а прежний рекорд, который был отмечен всего год назад, составлял -10,5 °С. Более того, пал рекорд и всего месяца: прежде самой тёплой февральской ночью считалась ночь на 27 февраля 2019 года, когда температура успела понизиться до -5,1 °С.

Удивила ночь и ветром – он, по информации синоптиков, разогнался до апрельских значений:

- В Октябрьском и Завитинском районах отметили его усиление до 21-22 м/сек. Весь снег достался северным районам, где выпало от 2 до 8 мм (от 30 до 120% нормы месяца), а в п. Магдагачи количество выпавшего снега составило 11 мм, это вдвое больше обычного количества осадков в феврале.

Как уже говорилось, влияние циклона будет сохраняться в ближайшие дни. В субботу, 13 февраля, в Благовещенске осадков не ожидается, прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью -10-12 °С, днём около -5°С.