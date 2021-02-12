Снижение продолжается: 42 случая выявлено за сутки в Приамурье

Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 20 330 человек. Фото: pixabay.com

В Амурской области 12 февраля выявили 42 новых факта заражения COVID-19. Такие данные приводит портал стопкоронавирус.рф со ссылкой на ежедневную сводку федерального оперативного штаба по заболеваемости.

Таким образом, с начала пандемии в регионе заразились 20 330 человек, выздоровели – 18 731. За сутки ряды выздоровевших пополнили 59 амурчан. Новые летальные исходы не зарегистрированы, общее число умерших – 148 человек.

Всего в России 12 февраля выявили 15 089 случаев коронавируса, выздоровели 20 720 пациентов, умерли 507 человек. Общее число фактов заражения в стране составило 4 042 837. Выздоровели с начала пандемии 3 559 142 россиянина, умерли – 79 194.