Еще 35 амурчан заболели COVID-19

Несмотря на снижение количества заболевших, амурчанам советуют не расслабляться Фото: @minzdravamur

За последние сутки в Амурской области зафиксировали еще 35 случаев заболевания коронавирусом. У 31 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (89%), у 0 – бессимптомно (0%), у 4 – в виде пневмонии (11 %), сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За все время пандемии в Приамурье зарегистрировали 20 365 случаев.

Несмотря на снижение числа заболевших, управление настоятельно рекомендует населению области не расслабляться и выполнять основные меры по профилактике новой коронавирусной инфекции: использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы), по возможности избегать походы в места большого скопления людей.

К слову, в Приамурье продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего в городе Благовещенске привито 7 784 человека вакциной «СпутникV» (Гам-КОВИД-Вак) и вакциной ЭпиВакКорона. Вакцинация вторым компонентом проведена 1830 благовещенцам, это 23,5 % от привитых однократно, сообщает администрация.