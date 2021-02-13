Влюбленных Благовещенска поздравили ледовой валентинкой

Активисты ждут молодоженов на открытке 14 февраля Фото: @activist.blg_28

Благовещенске активисты решили необычно поздравить амурчан с Днем всех влюбленных. Подхватив традицию ледовых открыток, они нарисовали валентинку на льду Зеи. Добрую акцию организовали члены Молодежного Правительства Амурской области вместе с добровольческими организациями Благовещенска.

Посвятили ледовую валентинку всем молодоженам и влюбленным Приамурья.

- 14 февраля добровольцы планируют принимать молодоженов на открытке и снимать памятные видеоролики для молодых пар. Валентинка расположена по адресу пер. Затонский 3 (район Амурской 1),у спуска, справа от крещенской купели, - рассказали в управлении ЗАГС Амурской области.

Координатором романтичной акции стал заместитель председателя Молодежного Правительства Евгений Мулявко.

- Открытки «ледового Волшебника» навсегда останутся в памяти амурчан, а добровольцы помогут сделать так, чтобы память осталась в наших сердцах и передавалась будущим поколениям. Считаю, что подобным образом Амурская молодежь по примеру и опыту деда Валерия смогут не только сохранить память о его поступках, но и продолжить и распространить в массы эту добрую и по-настоящему сказочную зимнюю традицию - рисовать открытки на льду. Спасибо всем за активное участие и помощь в организации акции, - написал Евгений на своей инстаграм-странице (@activist.blg_28).

К слову, первые очевидцы творчества активистов получили в подарок валентинки.