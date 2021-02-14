В Благовещенском аэропорту задерживаются авиарейсы

В Благовещенске задержаны утренние московские рейсы из-за погодных условий в Домодедово. Фото: архив «КП».

14 февраля в аэропорту Благовещенска задержаны утренние московские рейсы из-за погодных условий в аэропорту вылета Домодедово. Задержка составляет от трех до восьми часов.

По информации онлайн-табло благовещенского аэропорта, рейс U6-349 из Москвы должен был прилететь еще в 07:20, но теперь расчетное время прилета - 16:00.

Рейс S7-8611 с пересадкой в Новосибирске, который уже вылетел из Москвы, должен был прибыть в 10:20, но время прилета изменили до 17:00.

- В Московском регионе за сутки выпала треть месячной нормы осадков. В связи с экстремальными погодными метеоусловиями в Москве изменено время прибытия и отправления ряда рейсов, - сообщает амурский Минтранс в своем Telegram-канале. - За актуальной информацией рекомендуем следить на онлайн табло аэропорта Благовещенск: http://www.amurair.ru/