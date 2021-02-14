36 заболевших и 2 умерших: появилась свежая статистика по коронавирусу в Приамурье

Несмотря на снижение количества заболевших, амурчане все еще в опасности. Фото: Минздрав Амурской области.

За последние сутки в Амурской области зафиксировали еще 36 случаев заболевания коронавирусом. У 25 человека заболевание протекает в виде ОРВИ (69%), у 1 – бессимптомно (3%), у 10 – в виде пневмонии (28 %). Такие данные привело региональное управление Роспотребнадзора 14 февраля.

Темп прироста за последние сутки составил 0,2 %.

С нарастающим итогом зарегистрировано 20 401 случай. Показатель заболеваемости составляет 2582,26 на 100 тысяч населения.

Всего же обследовано на COVID 760 673 человек, в том числе за последние сутки – 2 735.

Также, согласно данным сайта стопкоронавирус.рф на 14 февраля, за последние сутки в Амурской области от COVID-19 умерло 2 человека. Всего же с начала пандемии в регионе от вируса скончался 151 человек.