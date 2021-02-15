Василий Орлов: «Мы готовы строить дома для семей медиков»

Еще одна мера поддержки - единовременная выплата для докторов, решившихся поехать трудиться в зону БАМа. Фото: AdobeStock

Амурский минздрав готовит новый проект по решению кадровой проблемы в медучреждениях области. На сегодняшний день дефицит врачей и среднего медперсонала ощущается во многих районах региона. В частности, не хватает врачей и фельдшеров скорой помощи, педиатров и анестезиологов-реаниматологов. Решать кадровую проблему министерство планирует отдельно с каждой территорией. Об этом в ходе обсуждения результатов реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Приамурье рассказала министр здравоохранения области Светлана Леонтьева.

В настоящее время в регионе действуют различные меры поддержки медиков, разработанные для привлечения специалистов в больницы Приамурья. Однако, как заметил глава Приамурья, не всегда они оказываются эффективны.

- Не всегда нужного эффекта можно добиться с помощью одних только выплат специалистам. В ряде населенных пунктов вопрос привлечения в медучреждения врачей и фельдшеров упирается в отсутствие жилья. В таких случаях мы готовы подключиться и оказать помощь муниципалитетам. В тех населенных пунктах, где кадровую проблему можно решить представлением жилья медикам, это нужно делать. Если есть готовые квартиры, мы готовы помочь с их приобретением за счет областного бюджета. Если жилья нет, нужно рассматривать возможность строительства в данном населенном пункте многоквартирных домов для медицинский работников и других дефицитных специалистов, — отметил губернатор Василий Орлов.

Между тем, с началом весны в Приамурье начнет действовать новая мера поддержки. Единовременную выплату в размере пяти миллионов рублей смогут получить врачи, приехавшие работать в медучреждения отдаленных поселков зоны БАМа. Для фельдшеров предусмотрена компенсация в размере трех миллионов. Постановление, дающее возможность стимулировать медиков на переезд в отдаленные северные поселения, где остро не хватает специалистов, вступит в силу уже с 1 марта. Поручение о разработке дополнительных мер поддержки для медицинских работников губернатор Василий Орлов дал в октябре прошлого года в ходе рабочей поездки в Тындинский район.

Кроме того, более 50 молодых врачей пришли работать в медучреждения области после окончания вуза в прошлом году. Из них 32 специалиста учились по программам ординатуры в рамках целевой квоты. При этом 31 доктор трудоустроен в медицинские организации Благовещенска, 21 врач дефицитной для региона специальности — в учреждения области.

Еще 30 врачей и 10 фельдшеров привлекли в амурские больницы по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Доктора получили выплаты по два миллиона рублей, средний медицинский персонал — по миллиону рублей. Кроме того, во многих районах области приезжающим медикам готовы предоставить или оплатить аренду жилья, а также выплачивают подъемные.