Субсидию на овощехранилища впервые получат амурские сельхозпредприятия по инициативе Василия Орлова

Владельцы личных подсобных хозяйств субсидию получить не смогут. Фото: Pixabay.com

Субсидию на создание и реконструкцию овощехранилищ утвердили постановлением правительства Амурской области по инициативе губернатора региона Василия Орлова.

- Она послужит для удешевления стоимости строительства или реконструкции хранилищ, - пояснил глава Приамурья. - Получить поддержку из областного бюджета могут амурские сельхозпредприятия, которые намерены обустроить склады, которые позволят обеспечить хранение продукции не менее 9 месяцев со дня закладки овощей или картофеля. Субсидия будет составлять 50 % от фактических затрат на создание или реконструкцию хранилища без учета налога на добавленную стоимость, но не более 9 500 рублей за 1 тонну мощности хранилища.

Получить субсидию могут сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющие свою деятельность на территории области.

Важно, что субсидию можно получить и при условии, что строительство или реконструкция началась до введения меры поддержки. Деньги аграрии могут получить при условии, что создание или реконструкции хранилищ начались не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии.

Отбор заявителей для предоставления субсидии осуществляется министерством сельского хозяйства. Объявление о проведении отбора разместят на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте министерства не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока приема заявлений.

СПРАВКА «КП»

выращиванием овощей и картофеля в Амурской области занимаются 104 сельскохозяйственных предприятия, из них 57 занимаются выращиванием картофеля, 5 – овощами и 42 - картофелем и овощами.