Благовещенск
Еще
Радио
Благовещенск
Еще
Радио
Благовещенск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Экономика

Субсидию на овощехранилища впервые получат амурские сельхозпредприятия по инициативе Василия Орлова

Она послужит для удешевления стоимости строительства или реконструкции хранилищ
Дарья ПРОКОПЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Владельцы личных подсобных хозяйств субсидию получить не смогут. Фото: Pixabay.com

Владельцы личных подсобных хозяйств субсидию получить не смогут. Фото: Pixabay.com

Субсидию на создание и реконструкцию овощехранилищ утвердили постановлением правительства Амурской области по инициативе губернатора региона Василия Орлова.

- Она послужит для удешевления стоимости строительства или реконструкции хранилищ, - пояснил глава Приамурья. - Получить поддержку из областного бюджета могут амурские сельхозпредприятия, которые намерены обустроить склады, которые позволят обеспечить хранение продукции не менее 9 месяцев со дня закладки овощей или картофеля. Субсидия будет составлять 50 % от фактических затрат на создание или реконструкцию хранилища без учета налога на добавленную стоимость, но не более 9 500 рублей за 1 тонну мощности хранилища.

Получить субсидию могут сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), а также организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, осуществляющие свою деятельность на территории области.

Важно, что субсидию можно получить и при условии, что строительство или реконструкция началась до введения меры поддержки. Деньги аграрии могут получить при условии, что создание или реконструкции хранилищ начались не более чем за 3 года, предшествующих году предоставления субсидии.

Отбор заявителей для предоставления субсидии осуществляется министерством сельского хозяйства. Объявление о проведении отбора разместят на едином портале бюджетной системы Российской Федерации, а также на официальном сайте министерства не менее чем за 3 рабочих дня до начала срока приема заявлений.

СПРАВКА «КП»

выращиванием овощей и картофеля в Амурской области занимаются 104 сельскохозяйственных предприятия, из них 57 занимаются выращиванием картофеля, 5 – овощами и 42 - картофелем и овощами.

Россия Аграрная