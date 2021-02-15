Заболеваемость ковидом в Приамурье за неделю снизилась на 23%

Уже несколько дней подряд в регионе снижается число заражающихся COVID-19. Фото: pixabay.com

Управление Роспотребнадзора по Амурской области подвело эпидемиологические итоги прошедшей недели. Как оказалось, с 8 по 14 февраля в регионе зарегистрировали на 23% меньше случаев коронавируса, чем неделей ранее. Подробную статистику приводит «Комсомолка».

По данным ведомства, на прошедшей неделе в Приамурье выявили 466 новых случаев COVID-19. Больше всего амурчан традиционно заразились в Благовещенске – здесь прибавились 102 пациента. Второе место делят город Свободный и Сковородинский район, где выявили по 43 случая. На третьем месте – Серышевский район и 41 факт заражения ковидом.

Случаев заболевания в бессимптомной форме с 8 по 14 февраля в регионе не выявляли. В форме ОРВИ болеют 75% новых пациентов, пневмония наблюдается у 25%. При этом 90% заболевших за неделю – взрослые, из них 43% приходится на возрастную группу от 30 до 49 лет.

Также известно, что под медицинским наблюдением сейчас находятся 1 239 человек, бывших в контакте с больными COVID-2019.

В целом же с начала пандемии в Амурской области провели уже 900 000 исследований на коронавирус. Общее число заболевших насчитывает 20 401 человек, из них 36 случаев выявили 14 февраля.