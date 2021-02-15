Амурчанин под угрозой выстрелов не выпускал из дома жену и трех детей

Это произошло в ночь на 15 февраля. Фото: pixabay.com

Житель Зеи более двух часов насильно удерживал дома свою супругу и трех несовершеннолетних детей, угрожая им огнестрельным оружием. Об этом сообщают в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Амурской области.

- По данным следствия, в ночь на 15 февраля 2021 года в квартире одного из домов в микрорайоне Светлый города Зеи, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, под угрозой применения огнестрельного оружия более двух часов удерживал в жилом помещении свою супругу и троих своих несовершеннолетних детей, после чего свел счеты с жизнью, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что женщина с детьми не пострадали. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.