В Белогорске 23 февраля устроят праздничный салют

Защитников Отечества поздравят с размахом Фото: Из архива KP.RU

В Белогорске ко Дню защитника Отечества прогремит праздничный салют – его проведут с использованием салютных установок 165-й артиллерийской бригады 35-й Армии.

- Огневые позиции разместятся в городском парке культуры и отдыха, - рассказали в мэрии. - У салютной установки 2А85 используется два калибра 105 миллиметров и 125 миллиметров, которые произведут 249 выстрелов. Салют ко Дню защитника Отечества прогремит 23 февраля в 21.00 .

Взвод салютных установок уже готовится к мероприятию. Личный состав прошел техническую и специальную подготовку, а также допуск к эксплуатации. Ежедневно отрабатывается слаженность действий.