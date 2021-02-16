Портреты известных амурчан предлагают нарисовать на торцах зданий в Благовещенске

В пример мэр Благовещенска привел такую работу. Фото: www.instagram.com/o.g.imameev/

Мэр Благовещенска Олег Имамеев в своем инстаграм-аккаунте предложил к 165-летию амурской столицы нарисовать на торцах зданий портреты известных жителей города. Вынести решение должны сами благовещенцы.

- Согласитесь, ведь здорово, если на вашем доме появится изображение благовещенца, одного из самых титулованных стрелков в истории Геннадия Лущикова. И мне кажется, возможность в обиходе называть свой дом домом Лущикова – настоящий предмет гордости. Есть в этом особый шарм и в то же время трогательное отношение к своей истории, - написал Олег Гатауллович.

Он привел нескольких героев, чьи портреты могли бы появиться на домах в Благовещенске. Это купец и меценат Иван Чурин; Первый секретарь Амурского обкома КПСС Степан Авраменко; парашютист и мировой рекордсмен Виктор Евсеев; писатель и поэт Леонид Завальнюк. Также можно изобразить первооткрывателя внутривенного наркоза Александра Еремич; светило мировой кардиохирургии Сергея Колесникова; чемпиона мира по тяжелой атлетике Владимира Каныгина. Вспомнил мэр и об удивительнои Дмитрии Пешкове, совершившем конный переход от Благовещенска до Санкт-Петербурга; и актера, кинорежиссера, писателя Валерия Приемыхова; и создателя дальневосточной школы фармакологии Киру Мещерскую…

- Подхожу к главному. Если идея вам нравится, город готов сделать вам подарок в юбилейный для Благовещенска год. Произведут эту работу профессионалы высокого уровня. Понятно, что сразу украсить много домов мы не сможем. Это и время, и деньги. Но несколько сделаем обязательно, - добавил Олег Имамеев. - Теперь слово за вами. Решение можете принять только вы сами, собственники жилья. Напишите про ваше отношение к этой идее. Приоритет будем отдавать жителям домов, которые первыми примут совместное решение о том, что хотят у себя такой удивительный арт-объект.